Weihnachtsmarkt Elbmarsch: Glänzende Augen und freudiger Jubel

Glänzende Augen und freudiger Jubel unter den kleinen Besuchern: Am vergangenen Sonntag wurde beim Weihnachtsmarkt Elbmarsch in Marschacht nach einjähriger "Abstinenz" endlich wieder der "Weihnachtsmann" gesichtet. Traditionell kam der Mann mit dem langen, weißen Bart in der Kutsche vorgefahren und hatte in seinem großen Sack für jeden Besucher eine kleine Überraschung dabei.Auch in diesem Jahr wurde der liebevoll organisierte Markt zum Besuchermagneten: Neben riesiger "Tubing-Reifenrutschbahn", gemütlich angeordneter Weihnachtsbuden-Meile und zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, lockte erneut ausgesuchtes und kreatives Kunsthandwerk hunderte Besucher auf den Marktplatz zwischen Küsterhaus und Kirche.Wie die Besucher Lisa und Sohn Leo (2). "Leo freut sich schon sehr auf den Weihnachtsmann, mal sehen ob der auch was für ihn dabei hat", lachte die junge Mutter aus Tespe.Organisiert wird der Markt jährlich vom Förderverein gemeinnütziger und mildtätiger Arbeit in der Elbmarsch. Der Reinerlös kommt auch in diesem Jahr wieder dem Elternkreis behinderter Kinder in der Elbmarsch zu Gute.