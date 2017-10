Abwasserbeseitigung steht auf Tagesordnung im Elbmarscher Bauausschuss

Am Friedhof 1

ce. Marschacht. Der Rechnungsabschluss einschließlich der Gebührenkalkulation für die öffentliche Abwasserbeseitigung für die Jahre 2016 bis 2019 steht zur Debatte in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planung, Umwelt, Energie und Infrastruktur der Samtgemeinde Elbmarsch, die am Donnerstag, 2. November, um 18 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) stattfindet. Zudem berichtet Verwaltungschef Rolf Roth über aktuelle kommunale Angelegenheiten.