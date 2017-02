Beratung über die Bewirtschaftung der Kommunalwälder in Marschacht

Marschacht: Nolles Wirtshaus |

ce. Obermarschacht. Anträge der Grünen zur Bewirtschaftung der Kommunalwälder und zur Beschaffung einer neuen Sitzbank am Rönner Vogelteich stehen zur Debatte in der Sitzung des Bau-, Umwelt-, Entwicklungs- und Wegeausschusses der Gemeinde Marschacht, der am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr in Nolles Wirtshaus in Obermarschacht (Elbuferstraße 74) tagt. Weitere Themen: der Standort für den Bau einer zusätzlichen Krippengruppe und der Haushaltsplan 2017.