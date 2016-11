"ElbKom" ist Ausschuss-Thema in Marschacht

ce. Marschacht. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des "Elbmarsch Kommunal Service" (ElbKom), der samtgemeindeeigenen Anstalt öffentlichen Rechts, steht zur Debatte in der Sitzung des Finanzausschusses, die am Dienstag, 6. Dezember, um 18 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) stattfindet. Weiteres Thema: umsatzsteuerliche Änderungen für juristische Personen des öffentlichen Rechts.