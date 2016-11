Erste Planungen für Tesper Dorfwoche 2017 in Kulturausschuss-Sitzung

ce. Tespe. Die Vorplanung der Tesper Dorfwoche 2017 steht auf der Tagesordnung in der Sitzung des Sport-, Kultur-, Jugend- und Seniorenausschusses der Gemeinde Tespe, die am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Sportlerheim des TSV (Am Schwimmbad) stattfindet. Darüber hinaus berichtet die Verwaltung über aktuelle kommunale Angelegenheiten.