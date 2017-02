Haushalt auf Tagesordnung im Tesper Ausschuss

Tespe: Gemeindebüro |

ce. Tespe. Die Haushaltsberatung 2017 steht zur Debatte in der Sitzung des Wege- und Entwässerungsausschusses der Gemeinde Tespe, die am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr in der Gemeindeverwaltung (Schulstraße 13a) stattfindet. Außerdem geht es um die Festlegung der Zuständigkeiten des Ausschusses, und Bürgermeister Karl-Heinz Kornberger berichtet über aktuelle kommunale Angelegenheiten.