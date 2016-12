Haushalt und Ganztagsschule auf Tagesordnung bei Elbmarsch-Gremien

Tespe: Elbe-Grundschule |

ce. Tespe/Marschacht. Ein volles Programm haben die politischen Gremien der Samtgemeinde Elbmarsch gleich zu Beginn des neuen Jahres: Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für 2017 befasst ich der Ausschuss für Bauen, Planung, Umwelt, Energie und Infrastruktur in seiner Sitzung am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr in der Tesper Elbe-Grundschule (Schulstraße 11). Dort tagt am Montag, 16. Januar, um 19 Uhr auch der Schulausschuss, der sich ebenfalls mit dem Haushalt befasst. Zudem wird das Konzept für die Einrichtung einer Ganztagsschule vorgestellt.