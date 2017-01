Haushaltssatzung 2017 ist Thema im Elbmarscher Finanzausschuss

Am Friedhof 1

, Am Friedhof 1 , 21436 Marschacht DE

Küsterhaus , Am Friedhof 1 , 21436 Marschacht DE

Marschacht: Küsterhaus |

ce. Marschacht. Die Haushaltssatzung 2017 inklusive Haushaltsplan steht auf der Tagesordnung in der Sitzung des Finanzausschusses der Samtgemeinde Elbmarsch, die am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) stattfindet. Darüber hinaus berichtet die Verwaltung über aktuelle kommunale Angelegenheiten.