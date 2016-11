Karl-Heinz Kornberger führt Regie: Tesper Gemeinderat wählte neuen Bürgermeister

Unter neuer "Regie" läuft ab sofort die Gemeinde Tespe: Karl-Heinz Kornberger (66, CDU) wurde auf der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates zum neuen Bürgermeister gewählt. Kornberger hatte in geheimer Abstimmung insgesamt neun Stimmen von CDU und Freier Wählergemeinschaft (FWG) geholt.Sein Gegenkandidat, das bis dahin amtierende Gemeindeoberhaupt Jörg Werner (SPD), unterlag mit "nur" sechs Stimmen der Gruppe SPD/Grüne/Piraten. Zum stellvertretenden Bürgermeister und Verwaltungsvertreter wählte der Rat Werner Zenz von den Freien Wählern.Karl-Heinz Kornberger, Bundespolizist a.D. und verheirateter Vater zweier erwachsener Kinder, sitzt bereits seit 30 Jahren im Tesper Gemeinderat. Darüber hinaus gehört er seit einem Vierteljahrhundert dem Elbmarscher Samtgemeinderat an. Dem scheidenden Bürgermeister Jörg Werner dankte Kornberger für die geleistete "hervorragende Arbeit"."In den im Wahlkampf ausgewiesenen und für die Wähler der FWG wichtigen Themen gibt es klare Übereinkunft zwischen der CDU und der FWG-Fraktion, so dass Karl-Heinz Kornberger mit den Stimmen der FWG zum Bürgermeister gewählt wurde", begründete Fraktionsvorsitzender Ulf Riek in einer Pressemitteilung die Unterstützung. Ziel der FWG-Fraktion für die nächsten fünf Jahre sei es, "eine lebendige, offene Ratsarbeit zu erzeugen, in der die Inhalte im Gemeinderat und nicht 'nur' in der Regierungsfraktion besprochen und diskutiert werden".