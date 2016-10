Neue Krippengruppe ist Ausschuss-Thema in Tespe

Tespe: Kindertagesstätte |

ce. Tespe. Ein Bericht zur Situation der Kindertagesstätte in Tespe und die Inbetriebnahme einer zweiten Krippengruppe stehen zur Debatte in der Sitzung des Kindergartenausschusses der Gemeinde Tespe und des Kindergartenbeirates, die am Montag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Einrichtung (Parkstraße 3) stattfindet. Weitere Themen sind die Schließzeit und Fortbildung im Zeitraum 2016/2017, ein Ausblick auf die Belegungssituation 2017/2018 und Spenden. Darüber hinaus stehen Beiratswahlen auf der Tagesordnung. Zudem berichtet die Verwaltung über aktuelle kommunale Angelegenheiten.