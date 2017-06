Spendenannahme steht im Elbmarscher Samtgemeinderat zur Debatte

Marschacht: Marschachter Hof |

ce. Marschacht. Die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen steht zur Debatte in der Sitzung des Elbmarscher Samtgemeinderates, die am Dienstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr im "Marschachter Hof" (Elbuferstraße 113) stattfindet. Weitere Themen: der Beitritt der Samtgemeinde zum IT-Zweckverband "Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg", die Spät-Betreuung an der Elbe-Grundschule Tespe und die Katzenschutzverordnung.