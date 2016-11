Tesper Ausschuss plant Seniorennachmittag

Tespe: Gemeindebüro |

ce. Tespe. Die Vorbereitung des Seniorennachmittages am Sonntag, 4. Dezember (2. Advent) steht auf der Tagesordnung in der öffentlichen Sitzung des Sport-, Kultur-, Jugend- und Seniorenausschusses der Gemeinde Tespe, die am Donnerstag, 17. November, um 20 Uhr im Gemeindebüro (Schulstraße 13a) stattfindet. Außerdem berichtet die Verwaltung über aktuelle kommunale Angelegenheiten.