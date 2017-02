Tesper Kulturausschuss plant Dorfwoche

Am Schwimmbad

ce. Tespe. Mit der Planung der Tesper Dorfwoche 2017 befasst sich der Sport-, Kultur-, Jugend- und Seniorenausschuss der Gemeinde in seiner Sitzung am Mittwoch, 15. Februar, um 19 Uhr im TSV-Sportlerheim (Am Schwimmbad). Außerdem geht es um einen Zuschussantrag des Tennisclub Elbmarsch (TCE).