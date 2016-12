Zuschussantrag ist Ausschuss-Thema in Marschacht

ce. Marschacht/Tespe. Mit einem Antrag des Tennisclubs Elbmarsch auf Erhöhung des Zuschusses für ein Präventionsprojekt befasst sich der Ausschuss für Jugend, Soziales und Sport der Samtgemeinde in seiner Sitzung, die am Montag, 9. Januar, um 19 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) stattfindet. Ein weiteres Thema ist der Haushaltsentwurf 2017.