Aktivitäten der Tesper Rotkreuzler

Tespe: Gemeindezentrum |

ce. Tespe. Zu seinen nächsten Spielenachmittagen lädt der DRK-Ortsverein Tespe am Montag, 27. Februar und 13. März, jeweils von 14 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum (Schulstraße 8) ein. Dort findet am Montag, 27. März, um 15 Uhr auch die Jahreshauptversammlung statt. Ein "Klön-Frühstück" im Restaurant "Grüne Stute" in Brietlingen steht bei den Rotkreuzlern am Mittwoch, 29. März, um 10 Uhr auf dem Programm. Die Teilnehmer reisen mit eigenem Pkw an und müssen 12,50 Euro bezahlen. - Anmeldung zur Jahreshauptversammlung und Frühstück unter Tel. 04176 - 1584 bei Aurelia Block.