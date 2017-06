Aktivitäten des Elbmarscher Seniorenbeirates

Drage: Gemeindebüro |

ce. Drage. Eine Sprechstunde bietet der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch wieder am Donnerstag, 29. Juni, von 15 bis 16 Uhr im Gemeindebüro in Drage (Winsener Straße 40) an. Dort informiert Karin Fregin-Meyer vom Seniorenausschuss unter anderem über gesunde Ernährung und Bewegung. Zudem können mit Fregin-Meyer Fragen erörtert werden, die insbesondere ältere Bürger betreffen.

- Zum beliebten "Treffpunkt für jedermann" lädt der Seniorenbeirat am Sonntag, 2. Juli, um 14.30 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) ein. Es gibt keine Programmvorgaben, bei Kaffee und Kuchen wird geklönt oder gespielt. Der Beirat arbeitet derzeit an einem Konzept, um noch in diesem Jahr einen Fahrdienst für die Gäste anbieten zu können. Wer bereit ist, bei seiner Fahrt zum Küsterhaus einen Mitbürger aus seiner näheren Umgebung mitzunehmen, meldet sich unter Tel. 04176 - 948746 bei Renate Heine.

- Um der Sturzgefahr entgegenzuwirken, bietet der Beirat ab 7. Juli jeweils am ersten und dritten Freitag im Monat von 15.30 bis 16.30 Uhr kostenlose Achtsamkeitsübungen im Küsterhaus in Marschacht (Yogaraum im 1. Stock) an. Infos unter Tel. 04177 - 7771 bei Karin Fregin-Meyer.