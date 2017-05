Anmeldung der Erstklässler 2018/2019 in der Grundschule Stove

Drage: Grundschule |

ce. Stove. Die Anmeldungen für die künftigen Erstklässler 2018/2019 finden in der Grundschule Stove (Stover Drage 80) am Dienstag, 16. Mai, von 8 bis 13 Uhr und am Mittwoch, 17. Mai, von 15 bis 18 Uhr statt. Schulpflichtig sind im nächsten Jahr alle Kinder, die bis zum 30. September 2018 sechs Jahre alt werden. Jüngere Jungen und Mädchen (geboren bis 31. Dezember 2012) können eingeschult werden, wenn sie die körperliche, geistige und soziale Reife aufweisen. In diesen Fällen muss unter Tel. 04176 - 940606 ein Extra-Termin in der Schule vereinbart werden.