Besonderer Adventsgottesdienst der Elbmarsch-Kirchengemeinden

ce. Tespe. Traditionell veranstalten die Elbmarsch-Kirchengemeinden den Gottesdienst am 4. Advent an einem besonderen Ort. Diesmal laden sie am Sonntag, 18. Dezember, um 11 Uhr in die Reithalle des Tesper Pferdehofes Deichhof (Lüneburger Straße 2) ein. Der Elbmarsch-Kirchenvorstand dankt auch auf diesem Wege der Familie Vick als Hofbesitzer für ihre Gastfreundschaft.