"Buntes Dinner" in der Marschachter Bücherei

ce. Marschacht. Zu einem "Bunten Dinner" anlässlich des "Tages des Flüchtlings" lädt die Bücherei der Samtgemeinde Elbmarsch in Marschacht (Elbuferstraße 106) - ebenso wie fünf weitere Büchereien im Landkreis Harburg - alle Interessierten am Freitag, 30. September, von 18 bis 20 Uhr ein. Der Eintritt ist frei. Ein paar alkoholfreie Getränke werden kostenlos angeboten. Flüchtlinge aus den Unterkünften in Marschacht und Bütlingen werden Speisen für das Buffet zubereiten und mitbringen. Zudem wollen sie die Gäste mit einem selbst ausgedachten Quiz überraschen. Die Besucher werden gebeten, auch etwas für das Buffet sowie Geschirr mitzubringen. Tische und Stühle werden von Bücherei und Grundschule zur Verfügung gestellt. Die Musikschule Winsen präsentiert einen klangvollen Beitrag. Das "Bunte Dinner" findet im Rahmen der landkreisweiten Lesewoche statt und des Kultursommers des Landkreises Harburg statt. Die beteiligten Büchereien gehören zu den Preisträgern des Kultursommers.