Chorkonzert mit "Chorios" und "Fun und Klang" in Marschacht

ce. Marschacht. "Zwei Chöre - doppelte Lebensfreude!" lautet das Motto eines Konzertes zum Mitsingen, bei dem die Formationen "Chorios" aus Marschacht und "Fun und Klang" aus Dassendorf am Samstag, 11. November, um 17 Uhr in der Marschachter Grundschule am Deich (Elbuferstraße 106) zu erleben sind. Einlass ist ab 16 Uhr. Veranstalter ist der Verein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch".

Bei dem offenen Chorprojekt haben Neueinsteiger zusammen mit "alten Hasen" bekannte Pop- und Filmmusik-Stücke erarbeitet. Die Leitung der Proben lag in den Händen von Birgit Nolte und Jan von Gartzen, die gemeinsam auch den Chor "Chorios" dirigieren (das WOCHENBLATT berichtete). Das Programm reicht von Ohrwürmern wie "Thank You For The Music" von ABBA, Rod Stewarts "Sailing" und Coldplays "Viva La Vida" bis zum Hit "Memory" aus dem Musicalerfolg "Cats".

Für Gaumenfreuden sorgt das Team vom Restaurant Stover Strand.

- Eintritt: 8 Euro für "WIR"-Mitglieder, 10 Euro für Nichtmitglieder. Karten im Vorverkauf bei der Aral-Tankstelle in Marschacht, im Tesper Atelier "m.m." (Am Alten Schützenplatz 34), unter Tel. 04176 - 940962 und unter www.wir-kunstundkulturinderelbmarsch.de.