Computer-Kursus für Senioren in Marschacht

Marschacht: Grundschule |

ce. Marschacht. Einen Computer-Anfängerkursus für ältere Mitbürger veranstaltet der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch an den Freitagen 4., 11., 18. und 25. November sowie 2. und 9. Dezember jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im Computerraum der Marschachter "Grundschule am Deich" (Elbuferstraße 106). Kursusleiter sind Andreas Suhr und Maik Bröse. Die Teilnahme kostet 10 Euro, die am ersten Schulungstag direkt an die Leiter gezahlt werden müssen. Computer sind vorhanden, eigene Geräte können mitgebracht werden. - Anmeldung und Infos unter Tel. 04133 - 8793 bei Beate Kornberger.