Elbmarsch-Kirchengemeinden bieten Gedächtnistraining an

ce. Tespe/Drennhausen. Kostenloses Gedächtnistraining bieten die Elbmarsch-Kirchengemeinden jeweils um 15 Uhr am Dienstag, 4. Oktober, in Tespe und am Dienstag, 11. Oktober, in Drennhausen jeweils im Gemeindezentrum an. Trainingsleiterin ist Uta Bogenschneider.