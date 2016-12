Elbmarscher Literaturkreis befasst sich mit Prange-Bestseller

Am Alten Schützenplatz 34

ce. Tespe. Mit dem Roman "Unsere wunderbaren Jahre" von Peter Prange befasst sich der Literaturkreis des Fördervereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" ab Mittwoch, 4. Januar, um 18 Uhr im Tesper Atelier "m.m." (Am Alten Schützenplatz 34). Prange schildert in seinem Bestseller die unterschiedlichen Schicksale von sechs Menschen zwischen 1948 und 2001. Der Roman ist eine dramatische Familiengeschichte und zugleich ein episches Zeitporträt. Alle Interessierten sind im Literaturkreis willkommen. - Anmeldung und Infos unter Tel. 04152 - 71737 bei Gudrun Dehn.