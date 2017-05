Elbmarscher Senioren-Tour führt nach Schwerin

ce. Elbmarsch. Zu Tagesausfahrten nach Schwerin lädt die Samtgemeinde Elbmarsch alle dort lebenden Senioren ab 65 Jahren am 20., 21. und 22. Juni ein. Bei einer Stadtrundfahrt haben die Teilnehmer die Gelegenheit, die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns vom Land und bei einer Schiffs-Tour von der Wasserseite aus kennen zu lernen. Direkt am Schweriner See wird im Restaurant „Wallenstein“ zu Mittag gegessen. Anschließend geht es auf eine anderthalbstündige Seerundfahrt, die mit Kaffee und Kuchen versüßt wird. Los geht es am Ausfahrtstag ab 9.45 Uhr. Komfortable Reisebusse holen alle Teilnehmer an den öffentlichen Bushaltestellen ab und fahren sie gemeinsam nach Schwerin. Für Bus- und Schifffahrt, Mittagessen und Kaffeegedeck fällt ein Beitrag von 17 Euro an.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Ausflügler selbstständig im Reisebus ein- und aussteigen können. Die Einladungen wurden bereits verschickt. Anschreiben und Anmeldeformulare stehen jedoch zusätzlich unter www.samtgemeinde-elbmarsch.de zur Verfügung. Das Team der Samtgemeinde Elbmarsch nimmt bis zum 8. Juni Anmeldungen auch gerne unter Tel. 04176 - 90990 entgegen.