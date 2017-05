Elbmarscher Seniorenbeirat bietet Treffpunkt für Jedermann an

ce. Marschacht. Einen Treffpunkt für Senioren und alle anderen Interessierten bei Kaffee und Kuchen bietet der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch am Sonntag, 7. Mai, ab 14 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) an. Feste Programmvorgaben gibt es nicht. Möglich sind Gesellschafts- und Bewegungsspiele, Musik und auch Klönen.