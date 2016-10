Elbmarscher Seniorenbeirat veranstaltet Vortrag über Hausnotruf

Marschacht: Küsterhaus |

ce. Marschacht. "Hausnotruf - was ist das?" lautet der Titel eines Vortrages, zu dem der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch alle Interessierten am Dienstag, 15. November, um 16 Uhr im Küsterhaus in Marschacht (Am Friedhof 1) einlädt. Über das lebenswichtige Thema referiert ein Mitarbeiter des Malteser-Hilfsdienstes aus Buxtehude. Er möchte nicht nur die ältere Generation ansprechen, sondern auch jüngere Menschen als "Botschafter" für ältere Verwandte. Eine Anmeldung ist nicht nötig und der Eintritt frei.