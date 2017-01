Elbmarscher Verein "WIR" bietet PC-Kurse für ältere Teilnehmer an

ce. Tespe. Workshops insbesondere für ältere Teilnehmer zum kreativen Umgang mit dem PC startet der Verein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" in der Zeit vom 6. bis 27. Februar im Tesper Atelier "m.m." (Am Alten Schützenplatz 34). Der von Michael Stolz angebotene PC-Kursus für Anfänger ist bereits voll besetzt, Interessenten sollten sich trotzdem melden. Noch freie Plätze gibt es in der Fortsetzung des GIMP-Kurses. Bei GIMP handelt es sich um ein Bildbearbeitungsprogramm, das aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Von den Teilnehmern mitzubringen ist ein tragbarer PC (Laptop, Notebook etc.) mit WLAN.

- Anmeldung und Infos unter Tel. 04133 - 400300 bei Michael Stolz.