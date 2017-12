Am Alten Schützenplatz 34

ce. Tespe. "Lerne lachen, ohne zu weinen" lautet das Motto, unter dem sich der Literaturkreis des Vereins "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" ab Mittwoch, 3. Januar, um 18 Uhr im Tesper Atelier "m.m." (Am Alten Schützenplatz 34) dem Leben und Werk des Schriftstellers Kurt Tucholsky (1890 - 1935) widmet. Die Treffen finden dann an jedem ersten Mittwoch im Monat statt.

Als prominentester Journalist und Schriftsteller der Weimarer Republik verfasste Tucholsky rund 3.000 Texte und zehn Bücher.

- Anmeldung und weitere Infos unter Tel. 04152 - 71737 bei Gudrun Dehn.