"Energienetz Elbmarsch" lädt zum Vortrag ein

ce. Marschacht. Die Kraft-Wärme-Kopplung ist das Thema eines Vortrages, zu dem "Energienetz Elbmarsch - Förderverein für eine Energiewende in der Elbmarsch" alle Interessierten am Freitag, 28. April, um 19 Uhr im Marschachter "Nolles Wirtshaus" (Am alten Brennhaus 2a) einlädt. Ein Experte erörtert, wie ein Mikro-Blockheizkraftwerk für ein Einfamilienhaus Wärme und Strom zugleich produziert. "Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine neue Heizungsanlage anzuschaffen, oder sich beim Hausneubau entscheiden muss, wie geheizt werden soll, kann sich diese hoch wirksame und ressourcenschonende Art der Wärme- und Stromerzeugung erklären lassen", so Fördervereins-Vorsitzender Jan von Gartzen.