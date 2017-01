Ferienbetreuung für Elbmarscher Grundschulkinder

Auch im Jahr 2017 bietet die Samtgemeinde Elbmarsch wieder eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder an. Hier die Termine:- Osterferien: Betreuung vom 10. bis 13. April jeweils von 7 bis 16.30 Uhr (Anmeldestopp: Mittwoch, 1. Februar);- Sommerferien:22. Juni bis 14. Juni und 31. Juli bis 2. August jeweils von 7 bis 16.30 Uhr (Anmeldestopp: Mittwoch, 1. Februar, die Anmeldung eines Kindes in den Sommerferien ist nur für maximal dreieinhalb Wochen möglich);- Herbstferien: 9. bis 13. Oktober jeweils von 7 bis 16.30 Uhr (Anmeldestopp: Donnerstag, 1. September)Die angebotenen Betreuungen finden alle zentrale in der Grundschule Marschacht statt. Für jede Ferienbetreuung stehen maximal 40 Plätze zur Verfügung, deren Vergabe nach der Reihenfolge der Anmeldungseingänge erfolgt. Bei voller Platzbelegung können Anmeldungen, die nach den genannten Terminen eingehen, nicht berücksichtigt werden. Anmeldeformulare gibt es im Marschachter Rathaus, in den Grundschulen und unter http://www.elbmarsch.eu.