Ferienzeit in den Gemeindebüros in der Elbmarsch und in Wulfsen

ce. Elbmarsch/Wulfsen. Urlaubsbedingt ist das Tesper Gemeindebüro ab Freitag, 23. Dezember, bis Montag, 2. Januar, nicht besetzt. Die Bürgermeistersprechstunde fällt ebenfalls aus. Auch der Marschachter Bürgermeister hält aufgrund der Ferien am Dienstag, 27. Dezember, keine Sprechstunde ab.

- Das Wulfsener Gemeindebüro ist zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sowie in der ersten Januarwoche nicht besetzt. Ratsuchende wenden sich in dringenden Fällen an die Samtgemeindeverwaltung in Salzhausen (Tel. 04172 - 90990).