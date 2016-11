Frauen-Frühstück in Tespe zum Thema Altersarmut

Tespe: Gemeindezentrum |

ce. Tespe. Altersarmut ist das Thema beim nächsten Frauen-Frühstück für alle Interessierten am Samstag, 19. November, um 9 Uhr im kirchlichen Gemeindezentrum Tespe (Schulstraße 8). Es referiert Roswitha Linnek-Schmehl vom Diakonischen Werk in Winsen. Gemeinsame Ausrichter der Veranstaltung sind wie immer der Frauengesprächskreis der evangelisch-lutherischen Elbmarsch-Kirche und Christa Stüven, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Elbmarsch. Roswitha Linnek-Schmehl arbeitet seit 16 Jahren beim Diakonischen Werk. Die Sozialarbeiterin ist in der sozialen Beratung und in der Schwangerenberatung tätig. Darüber hinaus leitet sie die Präventionsarbeit.

Beim Frühstück vor dem Vortrag dürfen sich die Frauen auf Brot, Brötchen, selbst gemachte Marmeladen, Käse, Wurst, Joghurt, Obst, Kaffee, Tee und kalte Getränke freuen.

- Anmeldung bis Montag, 14. November, bei Ingrid Tetzlaff in Tespe unter Tel. 04176 - 637 oder bei Eva-Maria Wenk in Drage unter Tel. 04177 - 218. Wer eine Kinderbetreuung benötigt, sollte dies bei der Anmeldung unbedingt mitteilen.