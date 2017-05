Freibadsaison in Tespe wird am 6. Mai eröffnet

ce. Tespe. Die Elbmarscher Freibadsaison wird im Freizeitbad Tespe (Am Schwimmbad 1) am Samstag, 6. Mai, um 12 Uhr durch Samtgemeindebürgermeister Rolf Roth eröffnet. An diesem Tag ist der Eintritt frei. Zudem können am Eröffnungstag letztmalig verbilligte Jahreskarten zum Vorverkaufspreis für das Bad erworben werden.