Gemeindefest der Elbmarsch-Kirchengemeinden

ce. Tespe. "Hallo Luther" lautet anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums das Motto, unter dem die Elbmarsch-Kirchengemeinden am Samstag ihr alljährliches Gemeindefest im Tesper Gemeindezentrum (Schulstraße 8) feiern. Ausrichter ist diesmal die Johannes-Kirchengemeinde Tespe.

Das Fest beginnt um 14 Uhr mit einem Begrüßungsgottesdienst für die neuen Konfirmanden.

Die Geschichte der Reformation präsentiert sich anschließend mit einer Poster-Ausstellung unter dem Motto „Here I stand“ - zu deutsch: "Hier stehe ich". Das ist der Anfang des wohl bekanntesten Lutherzitates: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir weiter.“

Es gibt Spiele rund um Luther und eine Thesentür, die Besucher mit ihren eigenen Thesen versehen können zu der Frage "Was sollte heute an der Kirche reformiert werden?"

Ein umfangreiches musikalisches Programm trägt zur Unterhaltung bei. So tritt der Spielmannszug der Feuerwehr Tespe auf. Mit Gesang und Musik ist die Jugendband im Gottesdienst dabei. Die Ü60-Band spielt Oldies, und Pastorin Ines Bauschke entführt mit Bänkelgesang in die Liebesdramen vergangener Zeiten.

Es gibt Spiel-, Mal- und Bastelstationen sowie kostenlosen Kuchen und Getränke für Kinder.

Die Kirchengemeinde freut sich außerdem über die Mitarbeit der AWO-Kindertagesstätte Tespe und des DRK-Ortsvereins Tespe.