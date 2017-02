Geschichten und Musik aus Irland: Elbmarscher "WIR"-Verein feiert "St. Patrick's Day"

ce. Marschacht. "Literarische Impressionen im Wechsel mit irischer Musik" sind angesagt, wenn der Kreativverein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch" den "St. Patrick's Day" mit allen Interessierten am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr im "Marschachter Hof" (Elbuferstraße 113) feiert.

Gudrun Dehn liest Geschichten und Märchen aus Irland. Sie vermittelt faszinierende Einblicke in das Leben der Bewohner der "grünen Insel". Die Gruppe "Klönsnak" besteht aus Hans-Joachim Eltzschig, Klaus Rüdiger Ulrich und Karsten Homann. Sie singen und spielen Gitarre, Mandoline, Banjo, Akkordeon und Schlaginstrumente. Das Trio tritt seit vielen Jahren in Norddeutschland mit irischer und schottischer Musik auf und bietet in Marschacht einen breiten Querschnitt durch den irischen Folk.

- Eintritt: 8 Euro für WIR-Mitglieder, 10 Euro für Nichtmitglieder. Karten im Vorverkauf im "Marschachter Hof" (Tel. 04176 - 91320), bei Corinna P. Beering von "WIR" (Tel. 04176 - 940962, E-Mail info@wir-kunstundkulturinderelbmarsch.de) und im Tesper Atelier "m.m." (Am alten Schützenplatz 34)