Gottesdienste zum Reformationsjubiläum in der Elbmarsch

ce. Drennhausen. Der erste von insgesamt vier Gottesdiensten in der Elbmarsch zum 500-jährigen Reformationsjubiläum wird am Sonntag, 8. Oktober, um 10 Uhr im Gemeindehaus in Drennhausen (Drennhäuser Straße 31) gefeiert. Die St. Marien-Kirche ist ab sofort aufgrund der Renovierungsarbeiten (das WOCHENBLATT berichtete) geschlossen. Die weiteren Termine für die Reformations-Gottesdienste: jeweils um 10 Uhr am Sonntag, 15. Oktober, in Marschacht, am Sonntag, 29. Oktober, in Tespe und am Dienstag, 31. Oktober (Reformationstag), ebenfalls in Marschacht.