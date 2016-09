In Tespe ist Hunderennen angesagt

Am Deich 26

, Am Deich 26 , 21395 Tespe DE

Schäferhundverein , Am Deich 26 , 21395 Tespe DE

Tespe: Schäferhundverein |

ce. Tespe. Ihr beliebtes Hunderennen veranstaltet die Ortsgruppe Tespe des Schäferhundvereins Tespe am Montag, 3. Oktober, um 10 Uhr auf ihr Vereinsgelände (Am Deich 26) zwischen Tespe und Avendorf. Gestartet wird in acht Klassen, damit jeder Hund eine Chance hat. Für alle, die ihren vierbeinigen Liebling gern ins rechte Licht setzen wollen, steht ein Profifotograf bereit. Darüber hinaus gibt es viele Info- und Verkaufsstände rund um den Hund sowie eine Tombola mit attraktiven Preisen.