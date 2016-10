Jetzt anmelden für Schul-Flohmarkt in Marschacht

Marschacht: Ernst-Reinstorf-Oberschule |

ce. Marschacht. Gute Zeiten für Schnäppchenjäger: Der traditionelle "Flohmarkt rund ums Kind, Kleidung und Trödel" findet auch in diesem Jahr wieder am Sonntag, 23. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Ernst-Reinstorf-Oberschule in Marschacht (Wennerweg 1) statt. Die Organisation liegt dabei in den bewährten Händen des örtlichen Schulvereins. Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte und/oder Fragen zu Standplätzen hat, bekommt unter Tel. 04176 - 940809 weitere Informationen.