Keine Bürgermeistersprechstunde in Tespe wegen Ratssitzung

ce. Tespe. Aufgrund der konstituierenden Sitzung des Tesper Gemeinderates fällt die Bürgermeistersprechstunde am Donnerstag, 3. November, aus. Am Freitag, 4. November, ist das Gemeindebüro wieder von 9.30 bis 12.30 Uhr besetzt. Ratsuchende können in dringenden Fällen ein E-Mail an info@gemeinde-tespe.de schicken. Das teilt Bürgermeister Jörg Werner mit.