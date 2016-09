MC Tespe bittet zur Saison-End-Party

Zur Saison-End-Party für Jedermann mit Gaumenfreuden laden die Biker vom MC Tespe am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr in ihr Clubhaus "Am Achterschlag" in Marschacht ein. Dort findet auch weiterhin jeden zweiten Freitag im Monat ab 20 Uhr das "Open House" statt, zu dem ebenfalls Freunde und Gäste herzlich willkommen sind. - Infos unter http://www.mctespe.de.