MTV Obermarschacht bietet Outdoorfitness für Erwachsene an

ce. Marschacht. Einen neuen, sechswöchigen Outdoorfitness-Kursus für Erwachsene bietet der MTV Obermarschacht ab Donnerstag, 22. September, von 17.30 bis 18.30 Uhr auf der Sportanlage am Hagenweg in Marschacht an. Der Kursus ist nicht für Sporteinsteiger konzipiert, sondern setzt eine gewisse Grundlagenfitness voraus. Die Teilnahme kostet für MTV-Mitglieder 10 Euro, für Nichtmitglieder 40 Euro. - Anmeldung unter Tel. 04176 - 912904 bei Dagmar Grummt.