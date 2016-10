"Nu is Sense": Kabarettist Nils Loenicker dreht als Bauer Hader in Marschacht kräftig auf

ce. Marschacht. "Nu is sense" heißt das Kabarett-Programm mit dem Nils Loenicker als Bauer Hader am Sonntag, 9. Oktober, um 15 Uhr im "Marschachter Hof" in Marschacht (Elbuferstraße 113) gastiert. Sein Auftritt wird veranstaltet vom Verein "WIR - Kunst und Kultur in der Elbmarsch". Nils Loenicker ist bekannt aus Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg-Eppendorf.

Bauer Hader lebt und wirkt im einst drei Höfe umfassenden Dorf Hader im Kreis Hanebüchen. Er ist dort Bürgermeister, fühlt sich jedoch aufgrund der aktuellen Lage zu Höherem berufen. Denn er hadert mit sich und der Welt. Deshalb kandidiert er als Kreistagsabgeordneter. Er legt Finger in Wunden, die es noch gar nicht gibt. Er trifft immer die richtigen Themen, und dass, ohne sich mit ihnen vorher verabredet zu haben. Er ist einfach immer da, wo manche ihn nicht haben wollen. Ganz dicht dran, treffsicher, norddeutsch, komisch, aber trotzdem immer nett. Bei ihm kommt alles auf die Mistgabel - und zwar genau das, was tagtäglich zum Himmel stinkt. Seine Frau Herta führt den Haushalt, er den Hof. Allerdings hat er die Arbeit nicht erfunden, die war schon da.

Ehrenamtlich ist Hader in unserer durch Nahrungsmittelskandale erschütterten Welt als Ernährungsberater unterwegs. Er ist glaubwürdig, denn er kommt von der Erzeugerseite. Hader ist am liebsten zu Hause und verlässt seine „Scholle“ nur äußerst ungern. „Was sollen wir in Urlaub fahren, wir waren doch erst vor vierzehn Tagen bei den Nachbarn“, bringt er seine Heimatverbundenheit auf den Punkt.

- Eintritt: 13 Euro, für "WIR"-Mitglieder 10 Euro