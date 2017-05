Pfingstfeuer brennen in Tespe und Rönne

ce. Tespe/Rönne. Ihr traditionelles Pfingstfeuer veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Tespe am Samstag, 3. Juni, ab 19 Uhr am Hafen. Die Möglicheit der Holzanlieferung besteht am gleichen Tag von 8 bis 12 Uhr. Zum Schutz der Umwelt darf nur reiner Busch- und Baumschnitt angenommen und verfeuert werden. Die Besucher dürfen sich mit Gaumenfreuden stärken, und für Musik sorgt der Spielmannszug der Feuerwehr.

- In Rönne bittet die Ortsfeuerwehr ebenfalls ab 19 Uhr zum Pfingstfeuer im Deichvorland (Deichstraße Ost/Im Elbwerder).