Plätze frei bei Tesper Bustour zur Senioren-Weihnachtsfeier in Redefin

ce. Tespe. Für die Fahrt zur Senioren-Weihnachtsfeier in ihrer Partnerkommune Redefin (Mecklenburg-Vorpommern) am Samstag, 10. Dezember, stellt die Gemeinde Tespe auch in diesem Jahr wieder einen Bus. Er startet um 12.45 Uhr in Bütlingen mit Stopps an den bekannten Haltestellen in Bütlingen, Tespe und Avendorf. Die Rückfahrt erfolgt um 18 Uhr. - Wer mitfahren möchte, meldet sich rechtzeitig unter Tel. 04176 - 1431 bei Rudolf König.