Plattdeutsches Theaterwochenende des MTV Obermarschacht

ce. Marschacht. "Dynamit un Pusteblomen" heißt das plattdeutsche Theaterstück von Bernhard Fathmann, das die Theatergruppe des MTV Obermarschacht am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, jeweils um 19 Uhr sowie am Sonntag, 16. Oktober, um 16 Uhr in der Marschachter Grundschule am Deich (Elbuferstraße 106) aufführt. Die Regie führt Elfriede Knorr.

Apotheker Detlef (Joachim Hahner) ist weltfremd, schüchtern und Vegetarier, seine Frau Ursula (Yasmin Culemann) das ganze Gegenteil. Untermieter Uwe (Markus Göbel) ist ein flotter Typ und einem Verhältnis mit Ursula nicht abgeneigt. Doch dann fährt sie nach Mallorca und lernt einen Schlachter kennen. Daheim bringt Uwe seine Freundin Klaudia (Dinah Petersen) ins Haus, damit sie Detlef beibringt, wie man Frauen für sich gewinnen kann. Dann kommt auch noch Anton (Günter Hirt), ein verwirrter Sprengmeister, dazu, den Detlef um viel Geld prellen will. Die Turbulenzen nehmen ihren Lauf.

- Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder 4 Euro. Karten an der Abend- bzw. Tageskasse.