Reinigung der Abwasserleitungen in der Elbmarsch

ce. Elbmarsch. Die Reinigung und Spülung der öffentlichen Abwasserleitungen wird im Zeitraum von Montag, 31. Oktober, bis Freitag, 25. November, jeweils von 6 bis 21 Uhr in Schwinde, Stove, Drennhausen und Drage vorgenommen. Hunden, Fahrenholz und Mover sind von Montag, 21. November, bis Freitag, 9. Dezember, jeweils von 6 bis 21 Uhr an der Reihe. Das teilt die Samtgemeindeverwaltung mit. Die Grundstückseigentümer werden gebeten, sich auf die Spülarbeiten einzustellen und gegebenenfalls Sicherungsmaßnahmen im Haus durchzuführen. Dort kann es durch veraltete oder unsachgemäß hergestellte Dachentlüftungen oder Geruchsverschlüsse im Einzelfall zu einem Überdruck kommen. Sollten bei den Spülarbeiten Probleme auftauchen, wenden sich Betroffene direkt an die ausführende Firma Sigusch unter Tel. 04133 - 6085.