Marschacht: Ernst-Reinstorf-Oberschule |

ce. Marschacht. Einen Selbstverteidigungskursus für ältere Mitbürger bietet der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Elbmarsch an den Samstagen 12. und 19. November jeweils von 14.30 bis 17 Uhr in der Turnhalle der Marschachter Ernst-Reinstorf-Oberschule (Wennerweg 1) an. Kursusleiter ist Dietmar Janowski. An ihn sind am ersten Schulungstag die Teilnahmekosten von 10 Euro zu zahlen. Sportschuhe, Handtuch und ein Getränk müssen mitgebracht werden. Anmeldung und Information unter Tel. 04176 - 588 bei Doris Grant.

- "Hausnotruf - was ist das?" ist das Thema einer kostenlosen Infoveranstaltung, zu der der Seniorenbeirat am Dienstag, 15. November, um 16 Uhr im Marschachter Küsterhaus (Am Friedhof 1) einlädt. Es referiert Martin Neuhaus vom Malteser-Hilfsdienst. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.