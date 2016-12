Spende von "wir leben"-Apotheke

Die Spende soll dazu beitragen, einen begonnenen Neubau zweier Häuser zu realisieren, um noch mehr Bewohnern eine bessere Chance zu bieten. Die Spenden von der Küste und in Stade kommen dem SOS-Kinderdorf Worpswede zu Gute, das sich über den Betrag von 3.000 Euro freut und den allerkleinsten Entdeckern (bis 3 Jahre) in der zugehörigen SOS-Kinderkrippe in Gnarrenburg einen Spielpodest bauen möchte."All diesen Kindern und Jugendlichen einen Teil mehr Begleitung und Geborgenheit geben zu können, macht uns sehr froh und glücklich", so die Filialleiterin der wir leben Apotheke in der Feldstrasse, Maren Heitmann, hier bei der Übergabe des Schecks an Frau Riccarda Taliercio vom SOS-Hof Bockum in Amelinghausen.