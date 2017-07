Tespe: Gemeindezentrum |

ce. Tespe. Seinen nächsten Spielenachmittag veranstaltet der DRK-Ortsverein Tespe am Montag, 7. August, von 14 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum (Schulstraße 8). Gäste sind bei der Zusammenkunft herzlich willkommen.

- Schon jetzt anmelden können sich bei Aurelia Block (Tel. 04176 - 1584) alle Interessierten, die am Oktoberfest der Rotkreuzler am Dienstag, 19. September, um 11.30 Uhr im "Marschachter Hof" teilnehmen möchten. Es gibt Haxen, Weißwurst, Leberkäse und Sauerkraut. Für Musik sorgen Bubi Twesten und Gäste. Die Anreise erfolgt im eigenen Pkw, die Teilnahme kostet 16 Euro.