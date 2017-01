Sportcard der Elbmarscher Vereine ist wieder erhältlich

ce. Elbmarsch. Die Sportcard wird auch in diesem Jahr von den Elbmarscher Sportvereinen TSV Tespe, Hundener TTV, TSV Oldershausen, MTV Obermarschacht und TuS Schwinde fortgeführt. Das teilt der TuS Schwinde mit. Als Mitglied eines dieser Vereine können Interessierte mit der Sportcard auch die Angebote der anderen Vereine nutzen. Für einen jährlichen Betrag von 10 Euro pro Person in seinem Stammverein ist dies möglich. Die Karte hat besonders für Familien einen großen finanziellen Vorteil. Die Samtgemeinde Elbmarsch unterstützt die Sportcard und gewährt den Inhabern vergünstigten Eintritt in das Freibad in Tespe. Die Sportcard 2017 ist ab sofort bei den teilnehmenden Vereinen erhältlich.